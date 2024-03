Teatro fra le generazioni, il programma della 13esima edizione a Castelfiorentino

La XIII edizione di Teatro fra le generazioni, che si svolgerà a Castelfiorentino da martedì 19 a venerdì 22 marzo 2024, si conferma in Toscana come il più significativo cantiere multidisciplinare legato al teatro d'innovazione per le nuove generazioni, organizzato dalla compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

La tredicesima edizione del festival Teatro fra le generazioni si presenta come uno degli appuntamenti nazionali più attesi relativamente al teatro per e con le nuove generazioni. Spettacoli presentati da grandi teatri e piccole formazioni indipendenti, alcuni nati sul territorio grazie alle residenze temporanee o a periodi di prova che gli artisti ospiti hanno effettuato nei teatri dove stabilmente Giallo Mare Minimal Teatro opera come Residenza Artistica sostenuta dai Comuni di Empoli, Vinci, Santa Croce sull’Arno, Castelfiorentino, Ministero della Cultura e la Regione Toscana.

Il cartellone della manifestazione offre quattro giorni di programmazione, venti appuntamenti, due anteprime nazionali, sette prime nazionali, quattordici compagnie teatrali, fra cui una francese, e decine di ospiti, con perfomance teatrali, incontri che si terranno nelle varie location del complesso del Teatro del Popolo di Castelfiorentino e l’Ex Oratorio di San Carlo.

Gli spettacoli indagano vari linguaggi scenici (teatro, performance multimediale, teatro di figura) che complessivamente si rivolge agli spettatori più piccoli, ai giovani e al pubblico intergenerazionale delle famiglie e coinvolge artisti e compagnie provenienti da molte regioni italiane: i padroni di casa della compagnia residente Giallo Mare Minimal Teatro; Sacchi di Sabbia, ALDES/ Aline Nari, Bottega degli Apocrifi, Compagnia Melampo (FRANCIA), Fondazione Sipario Toscana | Gli Omini, Compagnia Bachi-Grande/ mo_wan teatro, Teatro popolare d’arte, Teatro Evento, Fika contemporanea danza, L’Abile Teatro/ ATG Teatro Pirata, Armamaxa teatro, Compagnia Catalyst | Kaos Balletto di Firenze, Stilema / UnoTeatro.

Teatro fra le generazioni, fino dalla sua prima edizione, si è contraddistinto come luogo di dibattito e confronto sui vari aspetti organizzativi, artistici, progettuali e resta una manifestazione unica in Toscana, che intende consolidare il ruolo della Regione Toscana come territorio storicamente attento alle politiche ed alle attività artistiche legate alla platea delle nuove generazioni, le scuole e alle famiglie. Un’attenzione istituzionale e culturale che oggi, in una mutata geografia del panorama teatrale regionale, trova nella residenza interprovinciale di Giallo Mare Minimal Teatro un laboratorio progettuale di qualità.

Gli spettacoli

Fra gli spettacoli segnaliamo i due in anteprima nazionale Compagnia Bachi-Grande/ mo_wan teatro con Gianna che vive in una bolla, progetto vincitore del bndo Bugs, habitat multidisciplinari per il teatro ragazzi 2023 (mer 20 alle 14 al Teatro del Popolo); Armamaxa teatro con Maledetta primavera (gio 21 alle 21 al ridotto del teatro del popolo).

Sette spettacoli in prima nazionale: debutto del festival martedì 19 marzo alle 18 con Talento della compagnia ALDES/ Aline Nari; Fondazione Sipario Toscana | Gli Omini presenta Circolo polare artico (mer.20 alle 11 al ridotto del teatro); Teatro popolare d’arte presenta La fabbrica delle parole (mer.20 alle 18 Teatro del Popolo), Teatro evento e Giorgio Scaramuzzino in

Mia. Maschi violenti e donne violate (gio 21 alle 9 al ridotto del teatro), Giallo Mare Minimal Teatro con Ape Pina (gio 20 alle10.30 al Teatro del Popolo), L’Abile Teatro/ ATG Teatro Pirata con Legami (gio 21 17.30 teatro del popolo), Compagnia Catalyst | Kaos Balletto di Firenze con Pelle d’asino (ven 22 alle 9 al ridotto del teatro del popolo), Stilema / UnoTeatro con Piccoli principi e piccole principesse (ven 22 10.30 al Teatro del popolo).

Progetti

All’interno del festival si terrà In fieri progetto a cura di Giorgio Testa e Casa dello spettatore di Roma. Si tratta di presentazione di progetti in divenire, gli intenti, le collaborazioni, raccontare un progetto che ancora è nella testa e nella penna di chi l’ha pensato e scritto. Ospiti di questa edizione Teatro Gioco Vita/ Marco Ferro e Compagnia La luna nel letto/ Michelangelo Campanale.

Tandem visiting

Martedì 19 , mercoledì 20 e giovedì 21 marzo incontro tra la compagnia francese Melampo e la compagnia italiana di danza Fika per lavoro di conoscenza reciproca, di scambio di esperienze, di visione dei propri lavori. Tandem Visiting è inserito nel progetto Chain Reaction.

Documentario sulla storia del Teatro Ragazzi

Sarà presente una postazione a cura di Assitej Italia per la registrazione di interviste necessarie alla realizzazione del documentario sulla storia del Teatro Ragazzi in Italia. Un progetto che pone attenzione alle origini del lavoro, che fa memoria di ciò che è stato, momento necessario per capire le evoluzioni del Teatro per le nuove generazioni e le direzioni che stiamo prendendo.

Avremo l’opportunità di vedere alcuni spezzoni già girati di incontri e interviste con personaggi storici del Teatro Ragazzi in Italia.

La residenza interprovinciale di Giallo Mare Minimal Teatro

Dal 2013, grazie all’applicazione della L.R. 21/10, la Regione Toscana si è dotata di un sistema di Residenze teatrali diffuso su tutto il territorio regionale. Già nel 2010 è stato firmato un protocollo d’intesa pluriennale di sostegno alla residenza interprovinciale di Giallo Mare Minimal Teatro fra i comuni di Castelfiorentino, Empoli, Santa Croce sull’Arno e Vinci, l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e la compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro, con la supervisione della Regione Toscana.

In questo quadro di azione e collaborazione artistico - istituzionale è nato, nel 2011, Teatro fra le generazioni.

Informazioni e crediti

Per informazioni e prenotazioni Giallo Mare Minimal Teatro tel. 057181629 e info@giallomare.it, Teatro del Popolo tel. 0571633482.

Il cantiere Teatro fra le generazioni è promosso da Giallo Mare Minimal Teatro, Regione Toscana, Comuni di Castelfiorentino, Empoli, Santa Croce sull’Arno e Vinci e Residenze artistiche toscane RAT, Banca cambiano 1884, Ente Cambiano SCPA, Fondazione Teatro del Popolo Castelfiorentino.

La direzione artistica ed organizzativa è di Giallo Mare Minimal Teatro all’interno del progetto complessivo di residenza teatrale.

Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.giallomare.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa