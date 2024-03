Trovato cadavere di un uomo in albergo abbandonato a Montecatini

Il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato rinvenuto questo pomeriggio, poco dopo le 16, all'interno di un albergo abbandonato da tempo, situato nel centro di Montecatini. L’uomo, senza documenti e probabilmente originario dell'Africa, sarebbe morto da alcuni giorni. A trovarlo sono stati alcuni operai che stavano mettendo in sicurezza la struttura per evitare bivacchi e occupazioni abusive: nell'albergo in disuso, infatti, lo scorso novembre una donna si era lanciata da un balcone per sfuggire a un tentativo di stupro. Saranno ora i carabinieri a indagare sulle cause della morte.