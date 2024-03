Elezioni Vinci, Italia Viva: "Vanni favorevole a linea autonoma. Sul traffico Pd sbaglia"

La riunione di Italia Viva a Vinci per discutere delle prossime elezioni comunali si è tenuta ieri sera. Il partito locale sta ancora valutando se procedere da solo, considerando la chiusura del Partito Democratico e del candidato sindaco Daniele Vanni, vincitore delle primarie interne e favorevole a una linea autonoma.

Italia Viva Vinci rispetta questa decisione ma esprime dispiacere poiché ritiene di poter contribuire positivamente alla gestione dei problemi locali, come ad esempio il traffico a Sovigliana, di cui si è discusso nel recente incontro con il PD.

Con l’apertura del nuovo ponte sull’Arno a Fibbiana, il candidato sindaco Vanni spera di ridurre il traffico di Sovigliana spingendo i mezzi pesanti a utilizzare la nuova via per accedere all’area industriale di via Limitese, scaricando sull’abitato di Limite i disagi.

Così non si accorge che creerà malcontento e non risolverà niente. L’amministrazione di Limite metterà dei vincoli e saremo punto e a capo.

È necessario affrontare la questione in modo diverso, più razionale, considerando una visione chiara dei flussi di traffico e adottando tecnologie di Smart Mobility.

Gli obiettivi sono molteplici: ridurre l’inquinamento e la congestione stradale, creare flussi intelligenti e senza interruzioni, promuovere una mobilità accessibile a tutti.

Con dati certi si possono applicare vincoli e dare segnalazioni oggi totalmente assenti.

I cittadini desiderano soluzioni concrete, pertanto sia Vanni che il PD dovrebbero tenere conto di questo.

Fonte: Italia Viva Empolese Valdelsa