Juliet al Teatro C'Art, l'incasso al progetto AbbracciArte

Appuntamento giovedì 4 aprile al Teatro C'Art con lo spettacolo ispirato alla celebre opera. L'incasso dello spettacolo al Progetto Abbracciarte.

Juliet è uno spettacolo comico, ironico e poetico, ispirato al noto personaggio shakespeariano di Giulietta Capuleti vissuto attraverso la purezza e la semplicità dello sguardo clownesco. In Juliet il clown scopre e rivela al pubblico la sua follia d’amore, il suo fallimento nel tentativo di raccontarlo e la sua genialità nel giocare la tragedia finale. La purezza dello sguardo del clown sulle cose e l’innocenza assoluta con la quale è capace di vivere l’amore, restituisce alla follia d’amore il suo originario valore e la possibilità di andare oltre il dramma.

Il gioco è affidato al clown Stefano Marzuoli che con la sua mimica gestuale e la sua folle poesia regala momenti di raffinata leggerezza e di incontenibile ilarità. La regia è affidata alla sensibilità di André Casaca clown, regista, autore e direttore artistico della compagnia Teatro C’art.

Lo spettacolo adatto dai 9 anni in su e l'incasso andrà a sostegno del Progetto AbbracciArte per la ristrutturazione del nuovo spazio, recentemente acquistato grazie alle donazioni già pervenute, che ospiterà la prima scuola di Teatro Comico Contemporaneo in Italia. l’obiettivo, sottolinea Teresa Bruno fondatrice del teatro C’art insieme a André Casaca e Stefano Marzuoli, è quello di favorire l’occupazione giovanile attraverso uno spazio di creazione e di affermazione professionale sia per gli artisti che per coloro che vivono o vorrebbero vivere nel e del settore culturale teatrale esplorando le diverse possibilità lavorative (artistiche, organizzative, di creazione manuale e allestimento scenico, formative e pedagogiche).

Giovedì 4 aprile alle ore 21:00 presso Teatro C'art

Via G. Brodolini n. 9 Castelfiorentino (FI)

Biglietti intero 10€, ridotto 5€ (dai 4 ai 14 anni) i bambini sotto i 3 anni non pagano

Ingresso riservato si soci (tessera gratuita)

Prenotazioni

info@teatrocart.com

WhatsApp (solo sms) 3662778897