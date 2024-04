Da domani parte l’iniziativa 'A tu per tu col Sindaco Andrea Poggianti'

Tre incontri per cambiare Empoli. Si terrà domani, giovedì 4 aprile, il primo evento di un ciclo di appuntamenti con la cittadinanza di Andrea Poggianti, candidato Sindaco del Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, insieme a numerosi componenti del suo comitato elettorale. L’iniziativa, dal titolo a “A tu per tu col Sindaco Andrea Poggianti”, vedrà il primo incontro alle ore 18.00 al Bar “Da Ilaria” nella frazione di Brusciana, via Senese Romana n.149, e sarà un incontro aperto a tutti gli empolesi che desiderano partecipare.

“Ci apriamo alla cittadinanza – spiega Andrea Poggianti – dopo una decina di riunioni presso il mio Comitato con i componenti delle liste che mi sostengono per predisporre una bozza di programma elettorale. Adesso siamo pronti a confrontarci con gli empolesi e a coinvolgerli per scrivere insieme il futuro della nostra città. Ad ogni appuntamento ci saranno dieci tavoli dedicati ad altrettanti macro temi e in ciascuno saranno presenti due candidati consigliere delle nostre liste per moderare il dibattito raccogliendo richieste e spunti di riflessione dei partecipanti”.

La formula sarà dunque quella di creare piccole tavole rotonde in cui ci si possa confrontare liberamente sui temi in agenda e parte integrante del programma elettorale di Poggianti. La partecipazione è libera ed aperta a tutti gli interessati.

“Questa iniziativa rispecchia pienamente il mio pensiero di creare un dialogo costante con i cittadini – commenta Poggianti – ed è quindi tutt’altro che una scelta improvvisata, quanto piuttosto la conferma di un lungo percorso di ascolto e presenza sul territorio che perseguo da anni”.

Gli altri incontri in programma nell’ambito dell’iniziativa si svolgeranno martedì 9 aprile alle ore 21.00 al Dopolavoro Ferroviario in piazza Don Minzoni, 15 e successivamente venerdì 12 aprile alle ore 20.30 presso l’Agriturismo Montemagnoli, via Poggio Piedi, 28. In occasione di quest’ultimo appuntamento l’incontro sarà ad accesso libero come sempre ma si concluderà con una cena su prenotazione che potrà essere effettuata dagli interessati al numero 379 1275098.