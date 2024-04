Il candidato del Cdx Pavese nella frazione di Fibbiana: "Criticità quasi ai confini della realtà"

Nei giorni scorsi il candidato a sindaco per il centrodestra montelupino Federico Pavese, accompagnato da Giovanni Neri, che farà parte della lista dei candidati al consiglio comunale per Monteluponelcuore, ha percorso, a piedi, molte vie della frazione di Fibbiana, riscontrando criticità quasi ai confini della realtà.

“Buche come crateri ormai presenti da anni, rattoppi che fanno peggio che meglio, marciapiedi saltati e pericolosi per i pedoni, asfalto fresco buttato a casaccio dopo i lavori della posa della fibra, segnaletica orizzontale ormai cancellata dal troppo tempo - afferma Federico Pavese - sono il segno evidente che Fibbiana è ormai frazione dimenticata, nonostante in consiglio comunale siedano diversi consiglieri di maggioranza che vantano origini fibbianesi’

“Via delle croci, via Spartaco Lavagnini, via del ponte nuovo, via del piano, via Grieco, via delle draghe, via degli orti sono le vie più colpite dalla mancata manutenzione - spiega Giovanni Neri - I cittadini con cui parlo quotidianamente mi riferiscono di segnalazioni fatte in comune che evidentemente non hanno mai avuto esito positivo “.

La questione delle frazioni sarà un tema centrale del programma amministrativo di Monteluponelcuore: “Proporremo la creazione di comitati di frazione per riferire puntualmente i problemi del territorio all’amministrazione. Magari ad un assessore con delega specifica alle frazioni montelupine”, conclude Federico Pavese

Monteluponelcuore - Centrodestra per Montelupo