Infortunio allo stadio di Empoli durante le pulizie pre-gara: ferito un giovane

Incidente allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli quest'oggi. Poco dopo le 11 un 26enne di origine straniera, mentre stava effettuando le pulizie pre-gara in vista di Empoli-Torino di domani, è scivolato in tribuna sbattendo la testa a terra. Subito sul posto un'ambulanza della Misericordia di Montelupo che ha trasferito il giovane in codice giallo all'ospedale San Giuseppe. Le ferite sono state giudicate non gravi, ma comunque, per gli accertamenti del caso, è intervenuta la medicina del lavoro dell'Asl Centro.