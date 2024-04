Ziello si dimette da consigliere comunale a Pisa

Il leghista Edoardo Ziello ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale a Pisa, di cui era anche capogruppo. Lo ha fatto in in seguito a un mancato accordo sul giorno di svolgimento delle sedute consiliari. Ziello è anche deputato della Lega in Parlamento.

Lo stesso Ziello ha diramato una lettera indirizzata al sindaco Michele Conti: "Nei mesi scorsiho più volte espresso la mia impossibilità a prendere parte alle sedute del consiglio comunale, convocate nelle giornate del lunedì, a causa delle inevitabili sovrapposizioni con l'attività parlamentare che ho nella stessa giornata, come testimoniato dai tanti ordini del giorno che ho allegato nelle mie comunicazioni tese a giustificare l'assenza".

"Considerato l'irremovibile parere contrario del sindaco nel chiedere la convocazione del consiglio comunale per la giornata del venerdì, de facto, vengo messo nelle condizioni di impossibilità a prendere parte al consesso assembleare comunale, pertanto, a malincuore, sono costretto a rassegnare le mie dimissioni da consigliere comunale eletto nella lista Lega - Conti Sindaco" ha proseguito Ziello.

Non è stato l'unico a dimettersi in questo 'mini-terremoto' della Lega a Pisa. Anche il consigliere comunale leghista Alessandro Gennai ha scelto di lasciare motivando la sua scelta con l'impossibilità a partecipare ai consigli il lunedì "a causa della mole del mio lavoro da medico chirurgo che in quella giornata registra picchi elevati". Al loro posto entreranno i primi due tra i non eletti della Lega.