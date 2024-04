Elezioni Firenze, Schmidt è ufficiale: "Mi candido"

Ora è ufficiale una notizia che rimbalzava da tempo. Eike Schmidt è uno dei candidati per la poltrona di sindaco a Firenze. L'ex direttore degli Uffizi, adesso a Capodimonte a Napoli, ha sciolto le riserve. Lo ha fatto dopo una passeggiata coi giornalisti in centro storico vicino a Palazzo Vecchio.

"Oggi, 6 aprile 2024, non soltanto celebriamo il compleanno di Raffaello Sanzio ma io sciolgo la riserva: mi candido a sindaco. Oggi stesso chiederò ai partiti del centrodestra di sostenere questa campagna elettorale. Oggi inizio anche con la parte pratica, con la costituzione del comitato elettorale" sono state le parole di Schmidt.

Ancora Schmidt: "Da luglio dello scorso anno quando è venuto fuori che il mio secondo mandato alla direzione degli Uffizi non era rinnovabile, c'erano dei fiorentini che mi fermano per strada incoraggiandomi a candidarmi a sindaco. Ho chiesto a loro cosa deve essere fatto meglio rispetto ad adesso e quali sono i loro problemi e ho raccolto nel tempo tutta una serie di osservazioni su problemi oltre a quelli che ho visto io in prima persona, sia nel centro che negli altri quartieri".