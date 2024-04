Imbrattata la nuova segnaletica inclusiva al Parco di Serravalle

Una scritta con parolaccia su un pannello appena installato, una frase di protesta contro l'amministrazione comunale che ha avuto eco sui social media dopo la condivisione della sindaca. Succede a Empoli, lo scrive Brenda Barnini sul suo profilo Facebook. La prima cittadina ha postato la foto del pannello imbrattato con pennarello blu e ha scritto quanto segue.

"Ecco io onestamente penso che le parole abbiano poco senso di fronte a questo. Sono anni che leggo ovunque la parola “degrado” per descrivere qualsiasi voglia elemento di disturbo o disagio in giro per la città. Sono sempre più convinta che il vero e unico degrado esistente sia quello umano da cui discende il resto".

Vale la pena sottolineare che la frase è stata scritta su un pannello inaugurato pochi giorni fa nell'ambito 'CAA nelle Aree Gioco'. Si tratta della nuova segnaletica in Comunicazione Aumentativa Alternativa creata per rendere accessibile la realtà quotidiana alle persone disabili e con fragilità comunicativa.