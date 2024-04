Ruba tortina da meno di 2 euro e scappa, arrestato per rapina impropria a Empoli

Lo scorso sabato 6 aprile un uomo ha spinto il vigilante contro il nastro trasportatore della casa di un supermercato di via Tosco Romagnola a Empoli. Stava portando via una tortina dal valore di meno di 2 euro, nello specifico 1,69 euro. Il 37enne nigeriano è stato arrestato dalla polizia di Empoli per rapina impropria.

L'addetto alla sicurezza ha riportato contusioni e abrasioni alle braccia e secondo i sanitari guarirà in quattro giorni.

Sempre per tentato furto in un supermercato, quest'ultimo episodio è stato preceduto da quello di venerdì 5 quando un uomo, che aveva cercato anche in questo caso di superare le casse senza pagare, è stato denunciato dalla polizia.