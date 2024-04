Spaccata in un ristorante e tentato furto al supermercato: a Empoli 2 denunce e 1 arresto nel weekend

Spaccata all'alba di domenica 7 aprile, in un locale empolese. È successo in via Chiarugi dove, un uomo e una donna, si sono introdotti nel ristorante portando via il registratore di cassa. La segnalazione al 112 è partita poco dopo le 6.30, da alcuni cittadini svegliati di soprassalto a causa dei forti rumori provenienti dalla strada, dovuti dalla rottura della porta d'ingresso. Poco dopo, i due sarebbero stati visti uscire dall'attività, allontanandosi con la cassa sottobraccio.

Dopo la segnalazione sul posto si sono precipitate le volanti del commissariato di Empoli, che si sono messe subito sulle tracce della coppia in fuga. A seguito delle ricerche gli agenti hanno rintracciato i due, un 31enne di origine straniera e una donna italiana di 32 anni, mentre si trovavano lungo l'argine dell'Arno. Denunciati al momento per furto aggravato in concorso, anche la refurtiva è stata recuperata: il registratore di cassa è stato infatti trovato in zona, completamente intatto.

Sempre a Empoli nella serata del giorno precedente, sabato 6 aprile, un uomo avrebbe tentato di scappare senza pagare la spesa in un supermercato. Ma nel tentativo di eludere le casse avrebbe spinto violentemente l'addetto alla sicurezza contro il nastro trasportatore, tanto da spostare la cassa. Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato l'uomo, un 37enne nigeriano, con l'accusa di rapina impropria. Sempre per tentato furto in un supermercato, quest'ultimo episodio è stato preceduto da quello di venerdì 5 quando un uomo, che aveva cercato anche in questo caso di superare le casse senza pagare, è stato denunciato dalla polizia.