Molestie in centro a Empoli, fermato ventenne dalla polizia

È stato fermato a Empoli il presunto autore dei palpeggiamenti in zona Carraia-Ponzano a Empoli. Si tratta di un ventenne di origini maghrebine. Attualmente si trova a Sollicciano.

Per la polizia di Empoli, il giovane sarebbe il presunto autore di almeno tre episodi. Gli ultimi due, in ordine cronologico, sarebbero avvenuti giovedì scorso: il primo, intorno alle 14.30, nei confronti di una mamma che stava camminando per via dei Cappuccini con al seguito la figlia di pochi mesi nel passeggino; il secondo, qualche ora dopo, a circa un chilometro di distanza, ma con vittima, questa volta, una ragazza di appena 16 anni.

Gli agenti empolesi, raccolte le prime testimonianze, hanno passato al setaccio ogni singolo fotogramma della videosorveglianza cittadina. In poco tempo, gli elementi raccolti nel corso delle indagini, hanno portato ad ipotizzare che proprio lo stesso uomo potesse essere stato anche autore di un terzo episodio avvenuto, sempre a Empoli, in piazza Guerra, lo scorso 16 marzo. Allora una donna venne avvicinata da uno sconosciuto e palpeggiata.

Il giovane sospetto, che sulla base dell’ipotesi investigativa sarebbe indagato per tutti e tre gli episodi empolesi, è stato rintracciato ieri pomeriggio (lunedì 7 aprile) in zona e fermato.