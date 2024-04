Vespa World Days Pontedera all'inteno della Italian Motor Week24

I Vespa World Days a Pontedera, traguardo del raid motoristico "la via di Corradino d'Ascanio" in partenza da Popoli; il World Endurance Championship a Imola; le officine dove si restaurano auto d'epoca e supercar a Maranello, il villaggio della sicurezza stradale a Monza, i percorsi nei luoghi che hanno dato i natali a miti come Enzo Ferrari (Modena e ancora Maranello), Ferruccio Lamborghini (Sant'Agata Bolognese), Achille Varzi (Galliate) e molto altro ancora.

Sono solo alcuni degli appuntamenti che evidenziano la varietà del programma di Italian Motor Week24, seconda edizione della manifestazione organizzata da 'Città dei Motori', la rete Anci che associa quaranta Comuni del 'Made in Italy' del settore e che ha al suo interno anche Pontedera. Gli eventi in calendario per Imw24 si snoderanno da sabato 13 a domenica 21 aprile in vari luoghi d'Italia.

"L'obiettivo è ambizioso: superare le oltre 100mila presenze dell'edizione 2023 e riaccendere la passione del popolo dei motori, italiano e internazionale, con un calendario di eventi che vede coinvolti musei e collezioni private aperte al pubblico, autodromi e città simbolo del motorsport, luoghi dell'industria italiana delle due e quattro ruote, territori che uniscono a quella motoristica le altre eccellenze italiane, amate in tutto il mondo". Anche quest'anno Imw si avvale delle partnership del ministero del Turismo e di quella dell'Automobile Club d'Italia, assieme al patrocinio di Enit.

"Pontedera ospiterà uno degli eventi più importanti dell'intero cartellone - spiega Eugenio Leone, pontederese e vicepresidente nazionale di Anci Città dei Motori - si consolida un percorso, avviato lo scorso anno, che ha avuto un grande successo di partecipazione con varie iniziative che andarono in scena a settembre. Mi preme sottolineare - aggiunge Leone - il rapporto col luogo di nascita di D'Ascanio, Popoli, il cui sindaco sarà ospite di Pontedera, così come il segretario generale di Città dei Motori, Danilo Moriero. Insomma, i Vespa World Days, oltre al respiro internazionale, saranno un evento nell'evento, nella cornice dell'Italian Motor Week".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa