Ruba profumi da Marionnaud a Empoli, arrestato 31enne dai carabinieri

Arrestato un 31enne, cittadino italiano di origine somala, noto alle forze dell'ordine, dopo una rapina impropria avvenuta al negozio di profumi Marionnaud in centro a Empoli. Lunedì 8 aprile in via del Giglio una dipendente ha scoperto che l'uomo stava portando via dei profumi. Una volta scoperto, per scappare l'ha minacciata dicendo che avrebbe estratto un coltello (che però non ha mai mostrato). Di fronte al negozio proprio in quel momento sono passati i carabinieri per un controllo del territorio. L'uomo si è fermato senza opporre resistenza. La refurtiva, 3 confezioni di profumo del valore di circa 410 euro, veniva recuperata e restituita al negozio. Il coltello non è stato rinvenuto. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Sollicciano a Firenze.