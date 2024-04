Simulazione dei test di ammissione per Medicina e Professioni sanitarie, come partecipare

Per permettere agli interessati di prendere familiarità con i test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Professioni sanitarie l’Università di Siena organizza due appuntamenti dedicati alla simulazione della prova di ammissione.

Il primo appuntamento si terrà il 10 maggio, alle ore 14.30, presso l’auditorium del complesso didattico del policlinico Le Scotte, strada delle Scotte, 4 a Siena; l’evento sarà riproposto il 17 luglio. Per partecipare occorre l’iscrizione online sul sito di Ateneo. Sono 230 i posti a disposizione e non è previsto un costo di partecipazione.

Sono intanto ancora aperte fino al 17 aprile (ore 15) le iscrizioni alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena per l’anno accademico 2024-25. Due le possibilità, per i candidati, per effettuare la prova di ammissione: il 28 maggio e il 30 luglio 2024. Sono diverse le fasi, tutte necessarie, per effettuare l’iscrizione alle prove.

Occorre iscriversi, entro il 17 aprile ore 15, sul sito web nazionale Universitaly (www.universitaly.it): il periodo di iscrizione su Universitaly è unico per entrambe le prove. Inoltre i candidati devono iscriversi anche sulla piattaforma “Segreteria on line” sul sito dell’Università di Siena. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per i test sulla stessa piattaforma. La tassa concorsuale è di 60 euro per ognuna delle prove, da pagare entro il 22 aprile per la sessione di maggio, ed entro il 23 luglio per la sessione di luglio. I candidati possono partecipare a entrambe le date per ciascuna sessione. Ai fini dell’inserimento in graduatoria potranno poi utilizzare il migliore dei risultati conseguiti.

Mentre per accedere ai corsi delle Professioni sanitarie il bando uscirà a luglio 2024 e il test ci sarà a settembre 2024.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa