Infrange il divieto di avvicinare l'ex. 36enne arrestato a Prato

Infrange il divieto di avvicinamento all'ex. Lei chiede aiuto ad volante. È stato così arrestato un trentaseienne di nazionalità kosovara nella mattinata di ieri a Prato.

Secondo quanto spiegato dalla Questura, ieri intorno alle 10.30, una volante di servizio nel centro storico è stata avvicinata da una donna. Lei ha raccontato alla forze dell'ordine di aver avuto, poco prima, una discussione con il suo ex compagno che non vedeva da quando lo aveva denunciato "a seguito di minacce, lesioni e maltrattamenti contro di lei e dei suoi figli".

I poliziotti sono riusciti a individuare l'uomo in una zona poco distante dalla casa della sua ex compagna. Una volta fermato l'uomo avrebbe confermato agli agenti di aver incontrato la donna per un confronto sulla fine della loro relazione.

La vittima avrebbe anche detto che durate l'incontro l'uomo, al suo rifiuto di ricucire il rapporto, sarebbe arrivato a "ostacolare" la donna che cercava di allontanarsi in auto. Il comportamento avrebbe generato nella vittima un rinnovato senso di pericolo ed insicurezza per la sua incolumità. Al termine dell'intervento, l'uomo è stato accompagnato in questura e poi arrestato per la violazione della misura cautelare.