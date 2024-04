Lecce-Empoli 1-0: Sansone gela gli azzurri allo scadere. Sconfitta pesante per l'Empoli

Dopo l'entusiasmante vittoria contro il Torino, l'Empoli cade contro il Lecce per 1-0 a causa del gol allo scadere di Nicola Sansone che ha approfittato dell'errore difensivo di Walukiewicz mettendo in porta il pallone che vale tre punti pesantissimi per la squadra allenata da Luca Gotti. Adesso il club salentino supera il Cagliari posizionandosi al 13° posto a quota 32 punti, rimane invece al 16° posto l'Empoli a quota 28 punti.

Una partita anche sfortunata per l'Empoli che aveva trovato subito il vantaggio al 6' di gioco con Alberto Cerri, gol poi vanificato dalla decisione del Var di annullare la rete per un'errore di Caprile che ha dato il via all'azione recuperando con le mani un pallone di poco fuori dalla propria area di rigore.

Il Lecce ha dimostrato comunque di essere una squadra solida e compatta che nel secondo tempo ha chiuso tutti gli spazi ad un'Empoli incapace di rendersi pericoloso. Inefficaci anche i cambi effettuati da Davide Nicola che non hanno portato i risultati sperati. Adesso gli azzurri si ritroveranno di fronte due squadre come Napoli e Atalanta.

IL TABELLINO