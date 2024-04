Use Rosa Scotti non arriva ancora l'atteso playoff

Derthona è matematicamente prima, l’Use Rosa Scotti deve ancora aspettare un po’ per essere certa dei playoff. Finisce come da pronostico, con la corazzata di casa che batte 73-58 le biancorosse rendendo così inutile la sua ultima gara di stagione regolare. Potrebbe essere inutile anche per la Scotti se domani La Spezia batterà Giussano, altrimenti sarà utile, eccome e non ci saranno alternative: la squadra di Alessio Cioni dovrà vincere l’ultima in casa con Basket Roma per tirare il sospiro di sollievo e giocarsi il post-season entrando nella griglia delle magnifiche otto, anche se in una posizione non proprio comoda, cosa che purtroppo si sa dalla sconfitta beffa di domenica scorsa con Broni.

Parte meglio la squadra di casa (4-0) con Manetti che mette la tripla del 4-3. Miscenko scalda la mano dalla media e coach Cioni prova a mischiare le carte con un po’ di zona in difesa. Le cinque palle perse vanificano tutto e le padrone di casa giocano in scioltezza fino al 13-5 ed inevitabile timeout. Si rientra con altre due palle perse consecutive ed arrivare al meno 13 (18-5) è un attimo. Merisio si mette in proprio e si torna a vedere un canestro, cosa che fa anche Villaruel col 20-9, sempre e solo azioni individuali. Al 10’ siamo 23-13, risultato che ci sta tutto. C’è un lampo di Merisio dopo tante palle perse in una gara che viaggia sugli stessi binari, con la Scotti che, finalmente, qualcosa di meglio prova a far vedere: 29-19 prima e 29-21 con Antonini. Manetti trova da sotto il 29-23 e poco dopo, dalla lunetta, il 29-25. Melchiori torna a segnare ed ora sì che è partita vera, difficile come logico che sia ma con un’Use Rosa con la faccia completamente diversa. Al riposo siamo 37-32 con un bel lampo finale di Villaruel, miglior marcatrice a metà.

Un 7-0 con doppio Cerino e Attura non è un bel modo di ripartire e finalmente segnano anche Castellani e Patanè: 44-36. La Scotti prova a restare attaccata alla partita e ci riesce anche se soffrendo non poco. Va tutto piuttosto bene fino ai cento secondi finali quando la capolista spinge chiudendo al 30’ su un 61-46 che sa di mezza sentenza. Manetti va in doppia cifra su assist di Villaruel e Miscenko le va dietro: 61-50. I liberi di Villaruel (61-52) fanno sperare ed a metà siamo 65-54. Un paio di triple per fare almeno paura alle padrone di casa vanno male mentre Cerino trova dall’angolo il 68-54 al 7’ e, poco dopo, appoggia il 70-54. La stessa che all’andata decise la partita, di fatto, la decide anche ora. Vince Derthona 73-58, per la Scotti serve ancora un po’ di pazienza.

73-58

AUTOSPED BCC DERTHONA BASKET

Marangoni 6, Premasunac 6, Cerino 17, Attura 20, Melchiori 6, Espedale 1, Leonardi 2, Baldelli 2, Gianolla 13, Cocuzza, Castagna. All. Cutugno (ass. Cerini/Lazzari)

USE ROSA SCOTTI

Castellani 12, Stoichkova 2, Merisio 6, Manetti 12, Miscenko 8, Ruffini, Patanè 4, Avonto ne, Villaruel 10, Antonini 4. All. Cioni (ass. Ferradini-Giusti)

Arbitri: Suriano di Settimo torinese e Turello di Rivalta di Torino

Parziali: 23-13, 37-32 (14-19), 61-46 (24-14), 73-58 (12-12)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa