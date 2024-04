Non ce l'ha fatta Mattia Giani: è scomparso il giovane pontaegolese del Castelfiorentino

Non ce l'ha fatta Mattia Giani, a ventisei anni è morto in ospedale dopo il malore accusato in campo a Campi Bisenzio. Il giovane era originario di Ponte a Egola, nel comune di San Miniato, ma giocava nel Castelfiorentino in Eccellenza.

Lo si apprende da fonti vicino alla società, il sindaco Alessio Falorni ha ricevuto la comunicazione e ha scritto quanto segue: "In questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza". Al dolore si stringe anche Simone Giglioli, primo cittadino sanminiatese.

Al quindicesimo della partita tra Lanciotto e Castelfiorentino, subito dopo un tiro in porta, Giani ha portato una mano al petto e si è accasciato a terra. Subito sono partiti i soccorsi, ma la situazione è stata fin dal primo momento gravissima. Sotto la lente d'ingrandimento ci sarebbe l'assenza di un'ambulanza al campo del Lanciotto.

I sanitari inviati dal 118 hanno provato a rianimarlo, lo hanno caricato in ambulanza e portato in ospedale a Firenze, Careggi. Lì pochi minuti fa, nel mattino di lunedì 15 aprile, è arrivata la tragica notizia: dopo ore di agonia, Mattia Giani è venuto a mancare.

Mattia Giani era rientrato in campo dopo una stagione travagliata per via degli infortuni. In tribuna a vederlo giocare erano presenti i genitori, la fidanzata e il nonno. Suo fratello Elia gioca nei professionisti, è uno dei giocatori più importanti del Legnago in Serie C.

Mattia Giani lascia nel dramma il calcio italiano, nella giornata in cui Evan Ndicka - difensore della Roma - ha accusato un malore in Udinese-Roma di Serie A, poi sospesa. Giani, ponteaegolese, era cresciuto nell'Empoli per poi giocare in squadre come Grosseto e Real Forte Querceta.

Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: "Tutta la nostra regione si stringe per la scomparsa così improvvisa e dolorosa del giovane calciatore di Ponte a Egola colto ieri da una malore in campo. Alla famiglia e agli amici l'abbraccio della Toscana, riposa in pace".