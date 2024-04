Multiutility, Mantellassi: "La quotazione in borsa non è nel nostro programma"

Il tema multiutility poteva essere causa di litigi nell'ampia coalizione a sostegno di Alessio Mantellassi, candidato sindaco per il centrosinistra. Da anime più 'liberal' come Azione si passa ad Alleanza Verdi Sinistra, che oggi ha ufficializzato simbolo e buona parte dei candidati che saranno in lizza. Proprio durante questa ultima presentazione, Mantellassi ha tenuto a specificare come il tema multiutility sia stato affrontato con chiarezza per trovare un punto di coesione comune.

"Non abbiamo inserito nel programma l'appoggio alla quotazione in borsa", specifica Mantellassi. Tuttavia, la multiutility viene intesa come "modo per dare un controllo forte al pubblico dei servizi e per avere investimenti di qualità", specifica il candidato sindaco. Una posizione coerente con quanto affermato da mesi, prima ancora della candidatura ufficiale.

Se non ci sarà la quotazione in borsa, come si sosterrà la multiutility? "Definiremo le modalità migliori", riferendosi a quanto già detto dal segretario regionale Emiliano Fossi. "Abbiamo declinato questa posizione nel dialogo tra le parti della coalizione", conclude.

Da parte dei comitati No Multiutility però il confronto proprio con il Pd, dopo una prima timida apertura, è fermo al palo da tempo.