Curiosità sui casinò online dall’archeologia dell’antica Roma fino alla rivoluzione del Metaverso

Parlare dei casino significa analizzare un argomento denso di prospettive, perché il gioco accompagna l’essere umano dagli albori della civiltà fino a oggi con le piattaforme di giochi digitali e attraversa tutta la storia con migliaia di curiosità che riguardano i casinò online. Non ci credete? Scopriamo subito le curiosità più interessanti, bizzarre e incredibili su questo trend ludico che oggi spopola in tutto il mondo.

Qual è stato il primo sito online di casinò e quando è apparsa la prima piattaforma per smartphone?

Il primo sito di casinò online è stato realizzato da Microgaming nel 1994 e il gioco online è stato regolarizzato per la prima volta nell’isola di Antigua e Barbuda nel 1998. Per festeggiare i 10 anni dal primo casinò online messo in commercio, la Microgaming nel 2004 creò il primo software per smartphone, che anticipò incredibilmente le app che oggi usiamo tutti i giorni.

Dove è stato aperto il primo casinò tradizionale?

Il primo casinò della storia fu aperto a Venezia nel 1638 e oggi si trova presso il Canal Grande: stiamo parlando del Ca’ Vendramin Calergi. Situato nella sua struttura realizzata con uno stile classico, questo casinò presenta tantissimi oggetti di culto e opere d’arte al suo interno, che spesso ispirano le grafiche delle sale virtuali o dei giochi di slot online.

Anche il termine “casinò” fu inventato in Italia nel XVIII secolo da Giacomo Casanova, autore e protagonista di tantissime pellicole, libri e romanzi.

Il mito di Las Vegas con i suoi casinò innovativi

Las Vegas ha aperto i casinò all’alba del XX secolo e oggi è diventata la capitale del divertimento con le sue strutture innovative e spesso irriverenti. Il Venetian Casinò riproduce gran parte della città di Venezia con i suoi monumenti e piazze, ci sono persino i canali navigabili e ristoranti italiani, tutto realizzato con la massima cura in ogni singolo dettaglio.

Anche il Caesars Palace presenta delle riproduzioni delle antiche architetture romane, tra cui il Colosseo, il Foro Romano e il Pantheon. Nella città di Las Vegas ci sono casinò innovativi con piscine, centri benessere e ogni servizio esclusivo, oltre a molte strutture futuristiche che continuano a ispirare le grafiche delle slot digitali.

Perché molti casinò online sono dedicati all’Antica Roma, all’Egitto e alla Cina?

Nell’Antica Roma il gioco era un fenomeno tradizionale, basti pensare che non solo nei musei della Capitale ci sono molti reperti archeologici che testimoniano l’incredibile impatto ludico sulla vita del popolo latino ma persino in musei più piccoli, come quello presente nel Parco Archeologico di Sepino in Molise, ci sono reperti archeologici curiosi: per esempio, i dadi truccati.

Non solo le scenografie romane sono protagoniste del design di slot e roulette ancora oggi, ma anche le opere egiziane e cinesi fanno da sfondo a tantissimi giochi, perché prima dei romani, furono questi due popoli a sviluppare i primi giochi, come dadi, carte e fiches.

Diretta live streaming e Metaverso

Una delle curiosità più attuali riguarda sicuramente il contributo che i casinò online hanno dato alla tecnologia, diventando le prime piattaforme a sperimentare il gioco in diretta live streaming con veri croupier a servire le carte o lanciare la pallina nella roulette.

Oggi è possibile collegarsi in diretta streaming con i casinò più famosi al mondo attraverso i siti e giocare senza doversi muovere da casa, questa funzione ha offerto sicuramente un vantaggio a tutti i giocatori che non hanno la possibilità di viaggiare per entrare in un casinò tradizionale.

Anche per quanto riguarda la tecnologia del Metaverso, i casinò online stanno già sperimentando le innovazioni della realtà virtuale offrendo software all’avanguardia per i giocatori di tutto il mondo.