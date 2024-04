Fratelli d'Italia Firenze presenta i candidati al Consiglio comunale

È stato presentato nella giornata di ieri, presso la sede di Fratelli d'Italia, il primo blocco di candidati alle prossime elezioni per il Consiglio comunale di Firenze. Il coordinatore cittadino Jacopo Cellai ha accolto nella sede di via il Prato il candidato sindaco Eike Schimdt, l'On. Giovanni Donzelli, il Sen. Paolo Marcheschi e il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli.

Questa la lista presentata:

1) Daniela Bannini

2) Alberto Bezzecchi

3) Luciano Bozzo

4) Christian Caglieri

5) Matteo Chelli

6) Giovanni Diana

7) Matteo Di Bello

8) Alessandro Draghi

9) Gianni Fedeli

10) Andrea Fossi

11) Paola Frosali

12) Alessia Galdo

13) Giovanni Gandolfo

14) Stella Lomascolo

15) Sheila Papucci

16) Roberto Sbenaglia

17) Antonella Sicari

18) Angela Sirello

19) Paolo Superbi

20) Franco Zangheri

L'On. Donzelli ha ringraziato Cellai per il lavoro svolto e per la scelta di non correre come candidato per svolgere al meglio il ruolo di coordinatore cittadino. "I candidati sono tutte persone con esperienza di partito o candidati di alto profilo e professionalità della società civile, il mix giusto per rappresentare Fratelli d'Italia in Consiglio comunale e lavorare per Firenze" ha dichiarato Cellai.

Fonte: Ufficio stampa