Pranzo della Liberazione, tradizionale appuntamento del Pd di Empoli al circolo di Casenuove

Come da tradizione il 25 aprile si tiene il pranzo della Liberazione al circolo Arci di Casenuove a Empoli (via Fratelli Cairoli 8) organizzato dal Partito democratico di Empoli.

Al pranzo saranno presenti Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana e Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centro sinistra a Empoli.

"Il 25 aprile è la festa della Liberazione e della democrazia. Non è sostenibile che qualcuno definisca questa giornata divisiva, non lo è dal punto di vista storico né politico-afferma Simone Falorni, segretario Pd Empoli-. Saremo invasi anche quest’anno da polemiche sulla legittimità di questa ricorrenza e soprattutto sulla sua imparzialità. Il 25 aprile ci siamo liberati dal nazifascismo, chi è tiepido o addirittura tenta di oscurare le celebrazioni ha probabilmente qualche nostalgia di quel passato. E questo perché il 25 aprile del 1945 ci siamo liberati dal nazifascismo, ma non dai simpatizzanti del regime. Lo vediamo dai rigurgiti che arrivano da una parte politica che sta al governo, c’è chi oscura un monologo di un intellettuale, chi ostacola le donne per l’interruzione di gravidanza, sono atti che mostrano la limitazione della nostra libertà. Non possiamo accettarlo! Faremo quindi una protesta simbolica e durante il pranzo leggeremo il monologo di Antonio Scurati censurato dal governo Meloni".

L’appuntamento per il pranzo è alle 12.30, ci si riunirà per degustare le specialità offerte dal menù del circolo di Casenuove, che prevede: aperitivo, antipasto toscano, casarecce alla boscaiola, arrosto misto girato, insalata mista, acqua,vino, dolce, spumante e caffè. Su richiesta possibile menù per vegetariani e celiaci.

Per le prenotazioni si può telefonare al circolo Arci 0571 929395, Roberto 331 3377430 oppure alla sede del Pd di Empoli 0571700023.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa