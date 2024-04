Elezioni San Miniato, i Riformisti: "Dirigenza mai coinvolta nell'amministrazione. Al ballottaggio non appoggeremo Giglioli"

I Riformisti per San Miniato precisano dopo le false motivazioni divulgate per cui Giulia Profeti, Manuela Biancalani, Daniela Campisi, Ramona Dinice e Lucio Pizza si sono dimessi dai Riformisti apparse oggi sulla stampa.

Dal mese di novembre si sono susseguite molte riunioni all’interno dei Riformisti, a febbraio con la decisione del PD di fare le primarie i componenti Profeti, Biancalani, Campisi, Dinice e Pizza hanno manifestato la volontà di dare l’appoggio a favore di Giglioli.

Nel corso delle varie riunioni alcuni membri dei riformisti si sono ritirati dal gruppo perché non condividevano l’appoggio per la riconferma di Simone Giglioli. "Alcuni – dichiara il Presidente Simone Teleschi - dopo la candidatura di Marzia Fattori si sono riavvicinati e faranno parte della lista".

Alle elezioni del 2019 i Riformisti per San Miniato hanno ottenuto il 4,8%: questo ha permesso l’elezione di Simone Giglioli come sindaco, di conseguenza, un consigliere comunale e poi chiamati con un assessore in giunta.

Nonostante tutto la dirigenza dei Riformisti non è mai stata coinvolta nell'amministrazione del comune; facendo si che l’assessore e il consigliere siano entrati in simbiosi con il PD.

La candidatura e i contatti con Marzia Fattori non c’entrano niente. Loro si erano dimessi prima.

Purtroppo, questa amministrazione non ha soddisfatto le nostre aspettative, abbiamo assistito a un immobilismo della macchina comunale. Potremmo dire “Un ritorno al Passato Remoto o connessione da Remoto “

Concludiamo con due questioni principali:

- La volontà di qualcuno di azzerare e estinguere i riformisti per San Miniato non è riuscita.

- Una risposta a una domanda che diversi cittadini ci chiedono: pur essendo una lista di centrosinistra, in un eventuale ballottaggio che non ci riguardasse direttamente, non appoggeremmo il candidato Giglioli.

Simone Telleschi, presidente Riformisti per San Miniato