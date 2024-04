Liberazione, il sindaco Falorni suona Bella Ciao al sax

Un omaggio musicale alla Liberazione: il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni ha pubblicato un video in cui intona al sax il motivetto della celebre canzone popolare partigiana. Falorni, polistrumentista, ha anche suonato la chitarra alla Festa de L'Unità di Castelfiorentino, in una versione 'sindacale' di Bad Moon Rising dei Creedence Clearwater Revival con il collega Paolo Masetti, primo cittadino di Montelupo.

Non è il primo sindaco a voler omaggiare il canto della Resistenza in musica. A fare da apripista il sindaco di Firenze Dario Nardella (curiosità, due città gigliate) che in varie occasioni pubbliche ha intonato Bella Ciao al violino.

Fuori dalla Toscana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è servito della chitarra per suonare Bella Ciao. Qui in video per la Festa della Resistenza 2023.