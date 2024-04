Stadio di Empoli, Barnini sul futuro: "Spero possa esserci una discussione costruttiva"

Brenda Barnini sta per concludere la sua esperienza decennale da sindaca di Empoli ma guarda avanti. E nel futuro della sua città c'è un tema che ha tenuto e terrà banco, lo stadio. "Penso e spero che lo stadio possa essere una discussione costruttiva. L'Empoli in A è un valore aggiunto per tutti, per rimanere a quel livello lo stadio diventa un pezzo fondamentale della strategia" ha detto Barnini nel corso di un'intervista a Radio Lady.

Ai microfoni del direttore di gonews.it Elia Billero, la sindaca empolese ha parlato anche di alcuni dei lavori più faticosi fatti in dieci anni: "È stato complicato gestire il cantiere per il vecchio ospedale, tuttora in opera, perché triangolare le competenze e le richieste di tutti gli enti è stata una cosa difficile. Ma anche l'abbattimento dell'ecomostro per fare un centro servizi è stato complicato, so tutta la fatica che c'è voluta".

Non senza un filo d'ironia, Barnini ha aggiunto: "Abbiamo ricevuto elogi per le infrastrutture come la circonvallazione sud, tuttora c'è gente che ci ringrazia, così come per la nuova strada da Serravalle alla ss67. Sulle scuole ci siamo impegnati molto, ma forse è stata 'apprezzata' solo da bambini e famiglie che le frequentano, mi spiace perché gli investimenti sulle scuole portano un gran beneficio anche a chi non ci va più. Tanta gente si fissa sulle buche e sulle strade, viene quasi considerato gratis il lavoro per asfaltare le strade...".

Potete riascoltare l'intervista completa a Barnini nel video che segue: