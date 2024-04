A Gavinana Funaro nella seconda tappa di “Sara is in”

Questa mattina, in piazza Gino Bartali, secondo appuntamento con “Sara is in”, il punto d’ascolto itinerante per i quartieri di Firenze della candidata sindaca della coalizione di centrosinistra Sara Funaro. Un’iniziativa per confrontarsi direttamente, viso a viso, con i singoli cittadini, che hanno così l’opportunità di conoscere di persona la candidata e di comunicarle direttamente segnalazioni, idee e proposte oppure semplicemente di conoscersi con una chiacchierata.

“Sono tanti gli argomenti su cui mi sono confrontata questa mattina con le cittadine e i cittadini della zona di Gavinana - dichiara Sara Funaro -, dalle segnalazioni sul decoro urbano al tema della sicurezza fino a quello abitativo. Molte persone hanno voluto esprimermi chiaramente il loro favore al passaggio della tramvia in questa area, a dimostrazione che i cittadini sono pragmatici e chiedono risposte concrete e precise, e tante altre hanno dichiarato che attendono la realizzazione della Casa di Comunità che sorgerà in viale Europa.

‘Sara is in’ dà la possibilità a tutti i cittadini di confrontarsi con me uno a uno, con momenti di dialogo e di ascolto in cui raccontare le mie proposte per la città e in cui continuare a raccogliere suggerimenti e suggestioni. Un format diverso, dove mi metto anche in gioco con un pizzico di autoironia, mettendomi a tu per tu con i fiorentini che possono dirmi liberamente in faccia come la pensano su qualsiasi questione. Per questo sono convinta che questa iniziativa sia la modalità giusta per fare in modo non solo di avere confronti aperti e schietti, ma anche per dare la possibilità ai cittadini di approfondire le tematiche che stanno più a cuore a ognuno di loro”.

Fonte: Ufficio stampa