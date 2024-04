Abbandona rifiuti in un bosco di Impruneta: denunciato

A Impruneta i carabinieri forestali hanno scoperto in un bosco situato in località Cappello di Impruneta, un deposito di rifiuti abbandonati, categoria 'speciali non pericolosi'. I militari hanno rinvenuto lavatrice, deumidificatore, cassettiere in legno, una credenza, cassetti, comodini e pannelli relativi a mobilio dismesso. Grazie a un indizio riscontrato in un cassetto gettato nel bosco, i carabinieri hanno rintracciato il responsabile dell’abbandono e lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti sul suolo, oltre a comminargli una multa.