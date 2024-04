Auto fuori strada in bilico tra la carreggiata e il torrente. Intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti questa mattina nel comune di Ponte Buggianese per il difficile recupero di un'autovettura incastrata tra il guard-rail e il sottostante Rio Pescina.

Per cause in corso di accertamento durante la notte un'auto con alimentazione ibrida è uscita fuori strada, rimanendo in bilico tra la carreggiata e il sottostante torrente. Il conducente dell'auto comunque è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo incolume.

Proprio per la particolarità della posizione dell'auto e le difficoltà a recuperarla, è stato necessario l'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Montecatini Terme che, coadiuvati da un'autogrù proveniente dei vigili del fuoco di Prato, hanno effettuato il recupero. Sul posto presente anche la polizia municipale di Ponte Buggianese che ha assicurato la gestione della viabilità.