Elezioni San Miniato, Fattori si presenta ai cittadini

Il 24 aprile al circolo ARCI Molino d’Egola, davanti ad una nutrita presenza di cittadini, Marzia Fattori si è presentata ai cittadini di San Miniato.

La scelta di iniziare da Molino d'Egola, da una delle 17 frazioni, è stata una precisa volontà perché c'è bisogno di un ritorno fra i cittadini.

Sono stati illustrati alcuni punti cardine del programma: una riorganizzazione totale di tutta la macchina amministrativa: in particolare un nuovo approccio per i servizi tecnici ed i lavori pubblici, sia nell'urbanistica con pratiche ferme da due anni, ma anche nel recuperare una vera progettualità capace di attrarre finanziamenti senza rincorrere di volta in volta le emergenze. Ma anche un nuovo approccio per la gestione del bilancio.

"Non è mancata l'autocritica - afferma Fattori -. Qualcuno può giustamente chiedere: ‘ma perché non le hai fatte tutte prima queste cose, mentre eri in comune? Semplicemente perché non sono stata ascoltata ed è stato impossibile per me portare avanti i progetti in cui credevo.

Tanti i temi toccati tutti legati 'dal governare concretamente' a servizio dei cittadini affrontando le loro esigenze 'insieme', con concretezza, applicandosi con passione, costanza e umiltà, giorno dopo giorno. La decisione di candidarmi - prosegue - è stata dettata esclusivamente dalla volontà di mettere a disposizione della collettività le mie competenze. A questo si aggiunge l'esperienza che ho maturato in questi anni che mi consente di avere una conoscenza del territorio e delle sue problematiche capillare ma allo stesso tempo di poterle affrontare in modo totalmente diverso, con un approccio diverso di ascolto e condivisione, di gioco di squadra dove nessuno deve essere lasciato indietro".

La serata è stata tranquilla con cordialità, i cittadini hanno fatto interventi e domande. "Questo è stare dalla parte del cittadino - dichiara Marzia Fattori -: ascoltare i cittadini senza promuovere opere faraoniche irrealizzabili ma cercare di dare risposte concretamente" .