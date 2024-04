Incontro con Massimo Cacciari a Firenze

Nuovo appuntamento con “I martedì del Vieusseux” nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi di Firenze. Evento off della rassegna, lunedì 29 aprile, ore 17.30, in collaborazione con Fondazione Giorgio La Pira, Massimo Cacciari ci parlerà del poeta e scrittore Theodor Däubler attraverso le sue opere principali, fra le quali svetta L’aurora boreale che esce per la prima volta in Italia, edita da Marsilio (ingresso libero).

Theodor Däubler fu poeta e scrittore annoverabile nella schiera degli espressionisti. Nato nella Trieste austroungarica del 1876 da padre svevo e madre della Slesia, poco più che ventenne si trasferisce a Vienna con la famiglia. Trascorre il resto della sua vita, prima di ammalarsi, da bohémien peregrinante: Parigi, Berlino, la stessa Vienna, Dresda, Firenze, Roma, Ginevra e Atene sono le principali città in cui sosta, frequentando i salotti più ambiti, nei quali viene invitato per la sua forza trascinatrice dovuta a un’inesauribile foga declamatoria, e intessendo relazioni intense con esponenti di spicco del mondo della letteratura, dell’arte e del pensiero politico e giuridico. Avvilito dalla sorte toccata alle proprie opere, muore in un sanatorio della Foresta Nera, povero e dimenticato da tutti o quasi, nel 1934.