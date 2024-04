La 16enne Ginevra Minetti di Montemurlo tra i 29 Alfieri della Repubblica 2024

Ginevra Minetti, giovanissima volontaria della Misericordia di Prato è stata oggi insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'attestato di onore di Alfiere della Repubblica 2024.

La sedicenne di Montemurlo ha ricevuto oggi l’importante riconoscimento insieme ad altri 28 giovanissimi che si sono distinti sui temi della solidarietà, ambiente e cultura.

Le alluvioni che nel 2023 che hanno colpito il territorio nazionale e in particolar modo Romagna e Toscana, hanno portato alla luce ancora una volta l’altruismo e la generosità dei più giovani che attraverso le loro azioni di volontariato, cittadinanza attiva e passione, hanno saputo dare valore alla nostra società.

Ragazzi e ragazze come tanti che grazie alla loro azioni e scelte, rappresentano oggi un vanto per la nostra comunità e ispirazione per coetanei e non solo.

I 29 Alfieri con il proprio coraggio e la solidarietà, incoraggiano i valori della consapevolezza e dell'altruismo.

Ginevra è stata premiata dal Presidente Mattarella per l’entusiasmo e la generosità con cui presta la sua opera di volontaria. Durante la terribile alluvione di Prato ha preso parte alla ricerca di alcune persone disperse e si è dedicata senza sosta all’accoglienza dei tanti sfollati ai quali non ha mai fatto mancare un sorriso rassicurante.

Durante l'emergenza che ha colpito la sua città e i territori limitrofi, Ginevra si è immediatamente messa a disposizione della comunità partecipando con grande impegno alle ricerche di due anziani dispersi ritrovati, purtroppo, senza vita.

Ha lavorato instancabilmente in quei giorni difficili, fornendo supporto alle persone alluvionate, spalando il fango quando occorreva, distribuendo beni di prima necessità alla popolazione, senza far mancare mai a nessuno un sorriso e una parola di conforto.

Nel corso delle premiazioni, Mattarella ha anche assegnato tre targhe per azioni collettive di giovani e giovanissimi che hanno espresso con grande forza i valori della solidarietà.

Una delle targhe è andata alla classe 2C Scuola "F. Matteucci" - Istituto comprensivo Montalcini, Campi Bisenzio.

La classe è stata premiata per l’impegno civile nell’emergenza. Gli studenti e studentesse hanno ripulito con dedizione e impegno i locali della scuola, invasi dall’acqua e dal fango. Quando l’alluvione ha duramente colpito il loro territorio, gli studenti non hanno esitato, come tanti altri ragazzi, a fare la loro parte per rianimare la loro comunità e i luoghi della vita quotidiana. In quella circostanza i ragazzi e le ragazze hanno lavorato con grande senso di responsabilità e di solidarietà. Nella difficoltà si sono sostenuti a vicenda, e non soltanto nei locali della scuola: molti infatti hanno ospitato a casa compagni di classe costretti ad abbandonare le proprie abitazioni perché allagate.