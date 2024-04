Mida: Artex espone i modellini delle scene delle opere liriche

Artex- Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, partecipa all'88esima edizione di Mida, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, in programma alla Fortezza da Basso a Firenze fino al 1 maggio, con stand artigiani, laboratori, convegni e mostre.

Artex allestisce e coordina, in accordo con Firenze Fiera (organizzatore di Mida), il padiglione Cavaniglia, che ospita spazi commerciali caratterizzati da produzioni di tipo contemporaneo, con attenzione alla ricerca sia nella forma che nei materiali, collettive, nazionali e internazionali, di promozione e commercializzazione di prodotti delle creazioni contemporanee, mostre d’immagine dedicate all’artigianato artistico da vari punti di vista.

Artex promuove inoltre alcune iniziative speciali.

“La Mostra in mostra” è una suggestiva esposizione dedicata all’artigianato nel mondo del teatro. L’Archivio storico della Regione Toscana, in collaborazione con l’Archivio storico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la Fondazione Cerratelli fanno rivivere – con un allestimento contemporaneo work in progress a cura di Artex e Danae Project- un importante evento della Mostra dell’Artigianato: l’esposizione del 1942, al Parterre di Firenze, dei modellini di piazze e palazzi che negli anni Trenta del Novecento erano state scenografie cittadine di opere liriche. Quell'anno, in pieno periodo bellico, la Mostra dell’Artigianato ospitò alcuni padiglioni dedicati ai mestieri artigiani del teatro. Dieci anni prima, nel 1932, si era tenuta a Firenze la prima Fiera dell’Artigianato, evento importantissimo sulla produzione artigianale toscana. Nel 1933 era nato a Firenze anche il Maggio musicale fiorentino, manifestazione artistica annuale di opere liriche, balletti, concerti. Ben presto entrambe le manifestazioni avrebbero avuto un rilievo nazionale e internazionale.

Quest’anno, nella terza edizione dell’esposizione “La Mostra in mostra”, la Regione Toscana e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino hanno deciso di rievocare quella importante occasione di oltre ottanta anni fa, dando all’evento lo stesso titolo di allora: “I mestieri artigiani nel teatro”. La mostra ruota intorno ai modelli che provengono dall’archivio storico del Maggio: le “macchine teatrali” che evocano alcuni dei principali allestimenti che avevano segnato i primi dieci anni del Maggio a Firenze.

“Abbiamo voluto dare alla mostra dell’Artigianato un contributo sul piano culturale di ciò che significa artigianato a Firenze e in Toscana. Questa mostra viene dagli archivi della Regione Toscana in collaborazione con quelli del Maggio musicale fiorentino. Sono esposti modelli provenienti dai nostri archivi dei principali palazzi ed ambienti fiorentini elaborati da maestri artigiani, ad esempio Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti, mentre il Maggio musicale propone i modelli dei costumi che hanno caratterizzato la costruzione delle scene in questi decenni. Tutte queste proposte, in questo bellissimo scenario, danno il senso di come l’artigianato si esprima, in Toscana, in tanti ed affascinanti modi diversi” afferma il presidente della Regione Toscana, che ha partecipato alla presentazione.

Saranno esposti alcuni modelli:

Palazzo Pitti con il Teatro della Meridiana (esecutori del modello: Azeglio Paganelli, Mario Bandini, Fernando Braga, Bruno Mello), dove in occasione del III Maggio musicale fiorentino nel 1937, fu allestita la rappresentazione de “L’incoronazione di Poppea”, dramma per musica attribuito tradizionalmente a Claudio Monteverdi, con messa in scena di Giovanni Michelucci.

Piazza Signoria e la Loggia dei Lanzi (esecutori Azeglio Paganelli, Mario Bandini, Bruno Mello), dove in occasione del II Maggio Musicale Fiorentino nel 1935 fu allestita la rappresentazione dell’opera Savonarola, con messa in scena André Barsacq.

Chiostro di Santa Croce (esecutori del modello: Azeglio Paganelli, Mario Bandini, Bruno Mello): qui alla prima edizione del Maggio Musicale Fiorentino nel 1933 fu rappresentata l’opera “La rappresentazione di Santa Uliva” di Ildebrando Pizzetti, con messa in scena di Jacques Copeau.

Palcoscenico del Teatro Comunale Vittorio Emanuele II di Firenze (esecutori del modello: Augusto Martelloni e Bracci, Renato Niccheri e Fernando Braga), il vecchio Teatro Comunale di Firenze, di cui venne realizzato non solo il boccascena ma anche l’intero retropalco, comprendendo persino il sistema di illuminazione, la cupola Fortuny e tutti i “tiri” della macchina scenica.

Emirates Jewellers - Giovani designer orafe dagli Emirati Arabi Uniti

Dopo il successo della scorsa edizione, tornano a Mida 2024 le designer orafe dagli Emirati Arabi Uniti, con nuovi prodotti, grazie alla collaborazione tra Artex e la Camera di Commercio di Sharjah.

Creative Twin Cities Craft X️ Design Week- La tradizione dell’artigianato cinese in mostra

A Mida 2024 partecipa Creative Twin Cities, esposizione dell'artigianato tradizionale cinese che presenta al pubblico italiano il grado di innovazione e il significato culturale dell'artigianato tradizionale cinese, grazie a prodotti di oltre 10 marchi di artigianato innovativo e patrimonio culturale immateriale provenienti dalla Cina. La mostra presenta prodotti che abbracciano quasi 20 categorie e tecniche.

“Notte Stellata”, mostra d’arte collaborativa ideata per Feltrosa 2022 a cura di Fabio Giusti ed Eva Basile

Saranno esposte tre grandi riproduzioni, in formato 450x350 cm, della Notte Stellata di Van Gogh suddivisa in 189 riquadri. Si tratta di un’opera corale nata nel 2021 durante il secondo lockdown: la comunità internazionale di “Feltrosa” - il meeting dedicato alle arti tessili - si riunì online e riuscì a riprodurre il dipinto in frammenti di 50 x 50 cm che, in tecniche e materiali diversi, si sposano perfettamente tra loro. (https://feltrosa.com/notte-stellata-4/)

“Artigianato al Futuro” - Convegno sull’artigianato che verrà

Nell’ambito del progetto Horizon Europe Tracks4Crafts, Artex ha invitato a Mida l’European Training Foundation, per presentare la pubblicazione che ha visto molti attori del settore coinvolti: Crafting the future: Five squared [52]. In un’era di rapido sviluppo tecnologico caratterizzata da una produzione veloce e di massa, l’artigianato sta guadagnando sempre più appeal. Può il settore dell’artigianato contribuire in modo significativo a fornire opportunità di reddito e di lavoro a individui, famiglie e intere comunità in tutto il mondo? Cosa riserva il futuro al settore dell’artigianato? Quali bisogni di competenze stanno emergendo nel settore? La pubblicazione offre un viaggio nell'artigianato, tra caratteristiche, limiti e potenzialità. Il convegno si svolgerà presso il Teatrino Lorenese, alla Fortezza da Basso di Firenze, lunedì 29 aprile alle 9.30.

Durante la tavola rotonda si alterneranno autorità e attori locali, rappresentanti di ETF (agenzia dell'Unione Europea che aiuta i paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale del loro capitale umano attraverso la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro e nel contesto della politica delle relazioni esterne dell'UE), esperti di settore nel campo dell’artigianato artistico e del Made in Italy, e professionisti di fama internazionale. https://www.etf.europa.eu/en

Art e Mestieri LAB. @ MIDA 2024 - Laboratori con i Maestri Artigiani toscani per adulti e ragazzi

Artex organizza a Mida laboratori didattici rivolti a adulti e ragazzi dai 16 anni in su per avvicinare il grande pubblico alle preziose lavorazioni artigianali tradizionali: dall'oreficeria alla ceramica, dall’intaglio del legno alla creazione di maschere, fino alla cartapesta e al feltro creativo. I mestieri artigiani si fanno scoprire attraverso sette laboratori aperti a tutti, e due riservati alle scuole.

I workshop gratuiti, si svolgono nelle stanze della Palazzina Lorenese che guardano la Polveriera, e sono organizzati in collaborazione con Firenze Fiera, Unicoop Firenze, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Comune di Firenze e Regione toscana. I laboratori sono aperti su prenotazione ad un massimo di dieci partecipanti alla volta, sono gratuiti per i visitatori di Mida in possesso di regolare biglietto: per prenotazioni consultare il sito https://www.eventbrite.com/cc/arti-e-mestieri-lab-3266119

Quasi tutti gli eventi sono sold out, si consiglia di affrettarsi per prenotare gli ultimi posti rimasti per il laboratorio di martedì 30 aprile, ore 10.30 – 12.30 dal titolo "Cartapesta a calco. Dalla modellatura alla decorazione di creazioni in cartapesta", a cura della Maestra Artigiana Marzia Etna.

Fonte: Artex- Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana