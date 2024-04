Nonna Silvi ospite in Qatar: cucinerà per la famiglia Āl Thānī

La nonna food influencer più famosa d’Italia in trasferta dalla Toscana al Qatar.

Dal 3 al 7 maggio, riporta La Nazione, la star dei social Nonna Silvi, 83enne originaria di Montespertoli, sarà ospite della famiglia Al Thani e si metterà ai fornelli del Palazzo Reale di Tamīm bin Ḥamad Āl Thānī, l’emiro qatariota e fondatore della tv araba Al Jazeera.

Secondo La Nazione, sono 35 le portate concordate per la cena degli Al Thani, tra cui lo sformato di cipolle al coccio gratinato, la vellutata di ceci e rosmarino con cubetti di pane alla paprika, lo spezzatino di agnello stufato con carciofi e patate e la crostatina con la marmellata della nonna.

Silvana Bini, in arte Nonna Silvi, oltre ai tanti impegni sui social è attiva nel forno Martini di Castelfiorentino e quello di Montelupo Fiorentino, insieme al figlio Marco Martini e ai nipoti Simone e Gabriele. Su Instagram è la seconda dei Big Three della cucina per numero di follower, mettendo alle spalle Antonino Cannavacciuolo e “insidiando” la prima posizione di Benedetta Rossi.

Le uscite “istituzionali” di Nonna Silvi non finiscono qui: il primo maggio alla Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze, ci sarà la festa per i 3 milioni di follower, alla quale prenderanno parte il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco uscente Dario Nardella, i vincitori di Masterchef e tanti food blogger. L'83enne star dei social volerà presto anche in Usa, visto che il Forno Martini sbarcherà presto a New York.