“Spring Sound festival” al parco di Serravalle

La Primavera targata Jump Live ha acceso i motori. E lo ha fatto con il concerto di Stefano Bellotti, in arte “Cisco”, di venerdì 26 aprile, che con la sua band ha regalato a Empoli una gran bella festa di paese al parco di Serravalle. Hanno sfidato la pioggia per essere lì, con le mani alzate, a cantare quelle canzoni che non tramonteranno mai, tra un sorso di vino, un brindisi e i folletti che stavano vicino.

La stagione appena iniziata è già destinata a far ‘rumore’ e lo farà portando sul palco più green della città, la prima edizione dello “Spring Sound festival”, in programma dal 2 al 5 maggio 2024. Un evento realizzato dall’associazione culturale Jump Live, insieme all’associazione Il Contrappunto e in collaborazione con SintesiMinerva cooperativa sociale. La kermesse è patrocinata dal Comune di Empoli.

Quattro giorni di musica live, gusto, spettacoli di magia, dance per tutte le età ma soprattutto, artisti che hanno fatto la storia della musica italiana con una sottolineatura doverosa per i gruppi musicali emergenti che apriranno la manifestazione. L’ingresso è gratuito.

E allora, riflettori accesi nell’area ristoro Green Bar, stanno per arrivare Bobo Rondelli e i Matti delle Giuncaie, Eugenio Bennato con l’ultimo lavoro, ‘Vento popolare’, i Sick Chapa e gli Hso, i Leviosa Ensemble, Tommago e i suoi spettacoli di magia, per chiudere poi in bellezza e a suon di dance anni ’80, ’90 e 2000 con dj Max Cioni.

Programma

Giovedì 2 maggio, alle 21, saliranno sul palco Sick Chapa e gli Hso: giovani musicisti che porteranno freschezza, passione per la musica, Gen Z, linguaggi che uniscono, spensieratezza. Hso è una band formata da quattro componenti, tutti classe ’02. Il loro stile è influenzato da un sound pop/punk dei primi anni 2000 unito alla freschezza ed al linguaggio della Gen Z a cui appartengono. Mentre Cosimo Caparrini (Sick Chapa) e Vittoria Taddei (Vittoria) sono un gruppo che nasce grazie alla forte amicizia e passione per la musica. Insieme hanno creato il primo album chiamato "Check-in". Un lavoro che porta con sé un messaggio di libertà, spensieratezza e uguaglianza, con il compito di essere uguali tra le diversità.

Venerdì 3 maggio, alle 21, serata Bobo Rondelli e I Matti delle Giuncaie. Prendete uno dei cantautori contemporanei più teatrali e profondamente leggeri come Bobo Rondelli. Immaginate un tono irriverente e testi politicamente scorretti dove l’ironia racconta un mondo di vizi e maldicenze, oltraggi e trasgressioni, con un realismo che sconfessa l’adesione ipocrita a certi valori solo sventolati. La mescolate all'energia e all'originalità del sound de I Matti delle Giuncaie, band regina dell'hard folk maremmano ed ecco a voi una serata suggestiva e “matta”. Un viaggio sonoro tutto toscano che non mancherà di farvi ballare, emozionare e riflettere con il sorriso come sono soliti fare questi artisti.

Sabato 4 maggio, alle 21, il protagonista sarà Eugenio Bennato con il suo ultimo lavoro, ‘Vento popolare’. In apertura di serata, Andrea Brunini e Gheri. Gli interpreti che accompagneranno Bennato (voce, chitarra classica, chitarra battente e mandola) saranno: Vincenzo Lambiase, chitarra classica e elettrica; Sonia Totaro, danza e voce; Francesca Del Duca, batteria, percussioni, voce e Stefano Simonetta, basso, chitarra acustica e voce. In questa performance, Bennato torna al punto di partenza, quando cominciò a girare il mondo con la sua musica delle minoranze dove non ha mai contato il profitto ma il contatto umano e la bellezza.

Domenica 5 maggio, ultimo giorno del festival con Tommago e la sua magia, alle 16; all’imbrunire, alle 18, il palco si trasformerà in un viaggio nel passato, sulle note delle musiche tratte dalle più celebri colonne sonore dei film d’animazione con i Leviosa Ensemble, “Once Upon a Music”. Un tuffo nei ricordi di grandi e piccoli, una scaletta davvero magica delle più celebri musiche tratte dai film della Walt Disney: dalla Sirenetta, ad Aladdin, a Il Re Leone, Mulan, Frozen e chissà quali altri arrangiamenti a ‘sorpresa’, esclusivi e inediti del loro repertorio cattureranno il pubblico. Chiuderà la kermesse, alle 21, dj Max Cioni, tutti in pista con la sua dance anni ’80, ’90 e 2000.

Fonte: Ufficio Stampa