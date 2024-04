Temperature troppo alte: all'Abetone chiusura delle piste e di una stagione da dimenticare

L'aumento delle temperature non ha permesso oggi agli operatori di Abetone e Val di Luce di tenere le piste da sci aperte. Si chiude definitivamente una stagione considerata pessima per la mancanza di neve, che ha avuto come soli momenti relativamente buoni il ponte dell'Immacolata e il 25 e il 26 aprile.

"Dopo un'attenta valutazione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell'innalzamento delle temperature - fa sapere Abetone Multipass - è stato constatato dai nostri responsabili, che non essendoci più le condizioni di sicurezza necessarie all'apertura, le piste del nostro comprensorio devono rimanere chiuse".

"Non è stata una decisione facile - afferma Andrea Formento, presidente nazionale di Federfuni e direttore generale del comprensorio sciistico Val di Luce e Slittovia Abetone - ma riteniamo sia stata la più adeguata rispetto all'evoluzione della situazione nel suo complesso".

"La riapertura per il 25 e il 26 aprile - aggiunge Formento - è stato uno sforzo che ci ha impegnato molto dal punto di vista organizzativo e anche da un punto di vista economico, però i risultati che abbiamo ottenuto sicuramente ci ripagano".

"Avevamo rimesso via tutto - afferma Giampiero Danti, direttore della Società Abetone Funivie - poi, con il ritorno della neve e del freddo avevamo deciso di riaprire alcune piste e relativi impianti, con la speranza di poter arrivare a domenica. Così non è stato, ma siamo contenti di aver dato un'occasione a tanti appassionati di poter sciare nei due giorni in cui abbiamo riaperto le nostre strutture".