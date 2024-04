Alla mostra Artigianato in arrivo due imperdibili Food Challenge

Due sfide all’insegna del gusto toscano: sono quelle che CNA Firenze Metropolitana, Food Challenge e Venerabile Compagnia dei Quochi porteranno da domani all’interno della Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze (piano attico del padiglione Spadolini, spazio show cooking, dalle ore 15:00).

Si parte lunedì 29 aprile con la sfida per la miglior crostata di marmellata, dolce tipico delle famiglie toscane che, per dirla con le parole di Pellegrino Artusi, è quella torta “che ha per base la pasta frolla e per ripieno le conserve di frutta o la crema” e che “migliora dopo un giorno o due” dalla cottura.

Martedì 30 aprile, sarà la volta di un altro must toscano, questa volta salato: i fagioli all’uccelletto con salsiccia. Un nome che, sempre secondo l’Artusi, deriva dal fatto che gli aromi usati per questa pietanza, specie la salvia, sono gli stessi di quelli impiegati per preparare gli uccelletti allo spiedo, altra ricetta di tradizione toscana.

A decretare il vincitore una giuria tecnica che degusterà le specialità presentate dagli sfidanti attribuendo a ciascuna di esse un punteggio. A questa si affiancherà una seconda giuria popolare che decreterà a sua volta un “suo” vincitore. Il pubblico potrà degustare i piatti in gara al termine dell’evento.

Ciascuna sfida sarà preceduta da uno show cooking dello chef Angelo Mazz.

Il progetto “Food Challenge” è un tributo alla ricca storia culinaria di Firenze e un modo per onorare e preservare le ricette e i metodi di cucina che hanno definito la città per secoli.

Fonte: Ufficio Stampa Cna