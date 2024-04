Arrestato 46enne livornese: non aveva rispettato i domiciliari

È stato arrestato e condotto in carcere per non aver rispettato i domiciliari. L’uomo, un 46enne livornese già noto alle forze dell’ordine, stava scontando dallo scorso febbraio una pena ai domiciliari per alcuni reati.

Malgrado la restrizione imposta, il 46enne si era allontanato senza autorizzazione dal proprio domicilio per recarsi presso l’abitazione di una donna in zona della Bastia.

A seguito di una lite tra i due, poi sedata dai militari, la donna aveva deciso di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Queste, cogliendo l’uomo in flagranza di reato per evasione, lo hanno condotto in arresto presso la casa circondariale “Le Sughere” di Livorno.