Ceccardi: Mia immagine ‘a testa in giù' sui social, gesto inquietante ma vado avanti senza paura

“Qualcuno per intimidirmi mi mette a testa in giù, richiamando piazzale Loreto, sulla mia pagina Facebook. A lui e agli altri vigliacchi che hanno mostrato apprezzamento per questo gesto grave e inquietante, dico chiaramente che io non temo queste minacce, per le quali mi auguro vengano subito presi seri provvedimenti. Se qualcuno pensa di spaventarmi, si sbaglia di grosso: io vado avanti senza paura, convinta dei miei valori, portando avanti con coraggio le idee di moltissimi italiani di buonsenso”.

Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega