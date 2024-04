CUS Siena bloccata da Bologna

Nella penultima giornata del Campionato Nazionale di Serie B il Banca Centro CUS Siena ha giocato contro Bologna RC la sua ultima partita in casa e forse la propria ultima partita a Colle di Val d’Elsa per scelta obbligata; nella prossima stagione infatti i bianconeri vorrebbero rientrare nel rinnovato Sabbione lasciandosi la possibilità di giocare in casa del Valdelsa Rugby solo per scelta delle due società.

Avversario di giornata è stato il Bologna RC, terzo in classifica a due punti dal Colorno secondo, una delle quattro formazioni che hanno giocato ad un altro livello rispetto alle squadre restanti. All’andata in casa felsinea i senesi si erano presentati con una formazione ampiamente rimaneggiata per infortuni e malanni di stagione ed erano solo riusciti ad arginare le manovre degli avversari senza arrivare a mettere punti a segno; fu una bellissima prestazione al di là del risultato finale di 38-0.

In questa giornata primaverile i cussini hanno schierato nuovamente una formazione rimaneggiata e sono scesi in campo per la prima volta con Capitan Carmignani in panchina in assenza di Francesco Romei.

La prima frazione di gioco è stata ben gestita tanto che i felsinei sono andati in meta una sola volta per lo 0-5; probabilmente errata una lettura che ha portato il Banca Centro CUS Siena a giocare in touche una punizione assolutamente piazzabile e che avrebbe tolto lo 0 dal punteggio senese.

Il secondo tempo ha invece visto un Bologna bravo a sfruttare un cartellino giallo dato a Totti realizzando due mete in superiorità numerica per lo 0-19 e ha trovato la marcatura anche del punto di bonus offensivo che ha fissato il risultato finale sullo 0-26.

In casa bianconera ci sono diversi punti su cui recriminare, sicuramente avrebbero meritato almeno una segnatura e ci si sarebbe aspettati una maggiore attenzione arbitrale sui placcaggi alti dei felsinei, quasi mai sanzionati.

A fine partita clima molto sereno sia in casa bolognese che in casa senese, non erano ovviamente queste le partite da vincere per i senesi che in questa stagione hanno probabilmente deluso solo nella trasferta a Gubbio in cui il risultato sarebbe stato alla portata.

Appuntamento a Colorno domenica prossima per l’ultima partita di un campionato che partiva come il più difficile per il Banca Centro CUS Siena, costretto ad allenarsi e giocare a Gracciano grazie all’ospitalità del Valdelsa Rugby, e rivelatosi il migliore della storia per i bianconeri con un settimo posto e con 45 punti conquistati.

Banca Centro Cus Siena: Rizzi, Castagnini, Bartalini, Taipi, Capresi, Bartolomucci, Sampieri, Mencarelli, Mauriello, Ferretti, Parigi, Pignotti, Pacenti, Comandi, Totti.

Entrati per sostituzione: Ancilli, Emini, Franchi, Halderman Mezzetti, Amarobon, Tanzini, Gembal.

Emil Banca Bologna Rugby Club: Quadri, Teresi, Soavi, Marzocchi, Zambrella, Pancaldi (75’ Molinari), Rizzoli (40’ Bernabò), Balsemin (43’ Busato), Schiavone, Priola, Visentin, Gambacorta (40’ Cesari), Fiume, Anteghini (49’ Bernardi), Vilasi (64’ Fattori).

Risultati girone 2 serie B.

Banca Centro CUS Siena – Emilbanca Bologna = 0-26

Romagna – Gubbio = 88-0

Pieve – Unione San Benedetto = 24-19

Jesi – Modena = 7-26

Firenze – Colorno = 5-55

Lions Amaranto – Highlanders Formigine = 25-21

Classifica girone 2 serie B. Romagna (100), Colorno (87), Bologna (85), Modena (79), Pieve (60),

Unione San Benedetto (50), Banca Centro Cus Siena (45), Jesi (39), Lions Amaranto (38), Gubbio

(30), Firenze (19), Highlanders Formigine (14).

Fonte: Ufficio Stampa C.U.S. Siena A.S.D.