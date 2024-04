Di Giorgi (IV): Da Vannacci parole inaccettabili che ripropongono la ‘razza eletta’

"Le parole del generale Vannacci sono inaccettabili. Ripropongono una concezione della società che rimanda ad un passato in cui esisteva una razza eletta e tutto il resto era ritenuto in qualche modo 'inferiore', 'diverso'.", lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, ex vicepresidente del Senato, candidata per Italia Viva alle prossime elezioni europee nel collegio Italia Centrale, che prosegue: "In particolare le sue frasi sulla scuola e sui disabili mi colpiscono profondamente perché vanno a toccare uno degli ambiti, quello dell'istruzione, in cui mi sono maggiormente impegnata nella mia vita politica ed amministrativa. Riproporre l'idea stessa di classi differenziate, di un ghetto in cui confinare i diversamente abili, ha dell' incredibile. Questa è la destra con cui ci confrontiamo oggi, in Italia come in Europa. E questo è il pericolo che dobbiamo scongiurare. non a parole, ma con politiche serie, e lungimiranti".

Conclude Di Giorgi: "E bene ha fatto Matteo Renzi a ricordare leggi, come quella sul 'dopo di noi' che, al di là della retorica, si sono preoccupate di dare dignità ai disabili e alle loro famiglie. Alla inciviltà e alla rozzezza si risponde con i fatti, indicando la strada da percorrere".

Fonte: Ufficio Stampa Rosa Maria Di Giorgi