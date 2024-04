Disabilità, anche Bambagioni (Lista Schmidt) si dissocia dalle parole di Vannacci

"Mai come negli ultimi anni c'è stata attenzione da parte delle Istituzioni verso le persone con disabilità, anche attraverso un apposito Ministero, tuttavia dobbiamo ancora lavorare per rimuovere gli ostacoli, fisici e non solo. Sono convinto che la strada per una società che permetta a tutti di essere cittadini sia ancora tanta. Comprendo l'indignazione e mi dissocio dalle parole del generale Roberto Vannacci, che apprendo essere anche candidato alle europee. Voglio ricordare che nella città di Firenze una persona con disabilità, su sedia a rotelle, è morta per una buca in piazza Brunelleschi, in pieno centro, mentre un giovane ragazzo con disabilità è stato costretto per molto tempo a non entrare con gli altri compagni di scuola alla media Dino Compagni, scuola che fu definita la 'più moderna in Italia'. Costruire una città pienamente accessibile per le persone con disabilità è un nostro obiettivo".

Paolo Bambagioni, candidato consigliere nella Lista Schmidt.