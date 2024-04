Giochi della Chimica: Alessandro Pini del “Fedi-Fermi” si aggiudica il secondo posto in Toscana

I complimenti sono soprattutto per Alessandro Pini di 2^IB, che si è classificato secondo in Toscana secondo per la classe A (quella dei ragazzi di 1^ e 2^ di qualunque Scuola Secondaria di Secondo grado) su più di cento concorrenti, e che, per un soffio, non si è qualificato per le gare nazionali! E’ stato superato soltanto da un ragazzo dell’Ist. Buzzi di Prato. Posizioni altissime nella classifica sono anche quelle raggiunte dai nostri Lorenzo Chiarilli, Dario Abbenante e Filippo Gaibisso, arrivati sesto, undicesimo e diciottesimo rispettivamente. Dalla classifica della classe A emergono le ottime posizioni raggiunte anche dai ragazzi degli altri due Istituti di Pistoia (L’Ist. Pacini e Il Liceo Scientifico A. di Savoia), che fanno risaltare l’eccellenza delle scuole di Pistoia per la chimica nel panorama Toscano.

Per la classe C (quella dei ragazzi del triennio delle sole scuole ad indirizzo chimico), si è distinto Tommaso Bacci di 4^CHA che è arrivato settimo in Toscana.

Per la classe B (quella dei ragazzi del triennio delle sole scuole non ad indirizzo chimico) il secondo classificato è proprio un ragazzo del Liceo A. di Savoia di Pistoia, che parteciperà comunque alla gara nazionale in quanto fra i migliori secondi posti a livello nazionale.

Fonte: Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Silvano Fedi - Enrico Fermi"