Le Contrade San Paolino pronte a scendere in campo alle Calendimaggio

Dopo la conquista della terza edizione del trofeo dedicato ad Umberto Moschini nel triangolare contro Pisa e Waldum (Gualdo Tadino) dello scorso 17 marzo a Pisa - con la vittoria sia della gara a squadre sia della gara individuale al corniolo con il maestro d’armi Mauro Tolomei -, le Contrade San Paolino saranno ospiti della Compagnia Balestrieri di Assisi all’interno delle Calendimaggio, manifestazione che si tiene dal 14 aprile al 14 maggio in Umbria.

In programma, la sfida di Balestra Antica da Banco contro la squadra cittadina, che si svolgerà mercoledì (1 maggio) davanti a un pubblico numeroso.

Le Calendimaggio sono infatti una delle manifestazioni di rievocazione storica più importanti d’Italia, che ogni anno riesce ad attrarre tantissimi partecipanti anche da oltre i confini nazionali. Per l’edizione 2024, che prevede più di 300mila persone in totale, le Contrade San Paolino sono state scelte dalla Compagnia Balestrieri di Assisi, fra tutte le Compagnie italiane di Balestra Antica da Banco, per gareggiare ed esibirsi su questo palcoscenico internazionale.

In trasferta dalla nostra città, saranno circa 40 fra balestrieri, figuranti e tamburini lucchesi, che porteranno il nome di Lucca in una location di spessore.

IL PROGRAMMA

La mattina. La gara di Balestra Antica da Banco si svolgerà in piazza Santa Chiara. Dopo l'ingresso e la sistemazione dei gruppi nella piazza, le due compagnie effettueranno i tiri di prova sui bersagli (uno per ogni banco). La posizione dei banchi sarà stabilita per estrazione.

Il pomeriggio. Alle 14,30 in Piazza del Comune prenderà avvio il corteo storico, che da qui proseguirà in direzione di piazza Santa Chiara, dove si svolgerà la competizione. Al via alle 15,15 la gara di tiro con la Balestra antica da Banco, preceduta e seguita dall’esibizione dei Gruppi delle Compagnie. La competizione sarà a tiro singolo sul bersaglio. Infine, la decretazione della squadra vincitrice.

Da Assisi a Lucca, con i prossimi appuntamenti delle Contrade San Paolino: Lucca Medievale e il Memorial Mario Puccetti, torneo dedicato a uno dei fondatori delle Contrade San Paolino e punto di riferimento per tutta l’associazione, che si terrà il 19 maggio al Baluardo San Paolino. Quest’anno sono stati invitati alla competizione i balestrieri Waldum di Gualdo Tadino.

Cresce l’attesa per la manifestazione cittadina organizzata ogni anno dall’associazione lucchese, che dopo il grande successo di partecipazione dell’anno scorso torna ad emozionare la città. La due giorni di Lucca Medievale è in programma con una settimana di anticipo rispetto alle consuete date di giugno: sabato 25 e domenica 26 maggio, sul baluardo San Paolino delle Mura Urbane davanti alla Casermetta, sede delle Contrade. Tanti gli ospiti che animeranno la manifestazione all’interno del Villaggio Medievale degli antichi mestieri, dove si potranno toccare con mano le arti medievali riprodotte dai figuranti con grande accuratezza. Non mancheranno le dimostrazioni di tiro con la balestra antica da banco, spettacoli itineranti e artisti di strada, la zona dedicata al track food con birre artigianali e tante golosità. Una vera festa per grandi e piccini: a breve il programma completo.

L'associazione. Nata a Lucca il 27 febbraio 1991 come Terziere San Paolino, l’associazione diventa operativa con il nome Contrade San Paolino dal 1994. Il suo obiettivo è rievocare le origini e la storia di Lucca durante il Medioevo, con riferimento al periodo di fine XIV secolo. L’associazione comprende vari soci di ogni età divisi in tre gruppi principali: balestrieri, tamburini e figuranti. Svolge vari eventi rievocativi sul territorio lucchese come i pali cittadini di San Paolino e Santa Croce e partecipa ai tornei e al campionato nazionale LITAB.

Fonte: Contrade San Paolino