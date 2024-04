Manuela Mussetti scende in campo con Scipioni e il centrodestra

Manuela Mussetti scende in campo con Alessandro Scipioni e si candida con Fratelli d'Italia al consiglio comunale.

“Amo i nostri luoghi ed è per questo che ho deciso di mettermi a disposizione per tutti noi insieme ad Alessandro Scipioni candidato sindaco a Vinci per il centrodestra – si legge nel suo post Facebook – credo davvero che si sia arrivati al bisogno concreto di un cambiamento”.

La 49 anni Musetti, da tanto tempo militante in FdI, è figlia di Carla Niccolai, la donna di 83anni che subì a Empoli una rapina violenta in strada il pomeriggio del 6 gennaio 2024. La madre fu assalita mentre passeggiava in strada con un'amica da una banda di quattro giovanissimi che le causarono gravi fratture da cui non è ancora guarita.

"A livello personale non ho digerito quanto accaduto a mia madre - spiega Mussetti - sono stati mesi difficili, mia mamma non è ancora ritornata autosufficiente. Ora però serve un cambio di passo sul tema sicurezza".

Mussetti già lo scorso febbraio è stata nominata responsabile locale di FdI a Vinci e oggi ha annunciato che si candiderà nelle liste per il consiglio comunale a sostegno del candidato del centrodestra Alessandro Scipioni. "In tutta l'area Empolese Valdelsa c'è un problema di sicurezza – sottolinea - dopo i fatti di mia madre qualcosa è cambiato, sono aumentate le denunce, si è posto maggior attenzione al problema".