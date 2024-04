Montecalvoli si prepara a festeggiare il primo maggio

Anche il 1° maggio 2024 Montecalvoli scende in Piazza, come accade ormai dal 1947, e sotto l’egida dei tre sindacati CGIL, CISL e UIL organizza la manifestazione per la festa dei lavoratori.

Giorno di festa anche se il pensiero va ai troppi morti e feriti per incidenti sul lavoro. Come sempre il ritrovo dei partecipanti alla manifestazione, con la sveglia musicale della Banda Giuseppe Verdi di Santa Maria a Monte, avverrà presso il Circolo La Perla in via della Repubblica alle ore 9,30.

Alle ore 10,00 partirà il corteo che si snoderà nelle vie del paese da via della repubblica e poi in via Provinciale Francesca per un breve tratto, svolterà in via primo maggio e in via Lungomonte per riprendere nuovamente via della Repubblica e salire al centro storico del paese e proseguire per le vie del borgo con comizio conclusivo in piazza del Comune alle ore 11,00 comizio dove parlerà in rappresentanza dei tre sindacati Marcello Casati della UIL e Segretario Provinciale del sindacato pensionati UILp.

Al termine del comizio verrà offerto un aperitivo dal Circolo Arcipicchia in Piazza Tom Benetollo.

Fonte: Circolo La Perla Montecalvoli