Quarrata piange la scomparsa di Angela Bonacchi proprietaria della torrefazione Oriental Caffè a Olmi

Ci ha lasciato oggi a 73 anni dopo una lunga malattia, Angela Bonacchi storica commerciante di Quarrata. Insieme al marito Giancarlo e ai figli, nel 1996 aveva avviato la torrefazione Oriental Caffè a Olmi ma tutto suo era il merito di aver aperto la bottega aziendale proprio sulla via Statale al numero 240. Sì perché quello non era solo un negozio o uno spaccio aziendale ma un vero posto del cuore. Entrando ti accoglievano un profumo di caffè appena tostato sul retro e soprattutto il sorriso di Angela che ti faceva sentire come a casa, con una gentilezza ormai rara.

Era impossibile andare via tristi dalla sua bottega, che curava e seguiva come una creatura viva, con continue idee e creazioni, che non avevano nulla da invidiare ai grandi negozi cittadini. Ma soprattutto un’atmosfera magica che era tutta merito del suo essere così dolce e gentile, che è rimasta nel cuore di tutti quelli che l’hanno incontrata, anche fugacemente per un acquisto.

Conosciuta e amata da tutti, Angela lascia il marito Giancarlo e i figli Samuele e Sandro che continuano ancora oggi l’attività di famiglia, con lo stesso spirito e il sorriso della madre. Che la terra ti sia lieve Angela.

Le esequie si terranno lunedì 29 aprile alle ore 9.30 presso la chiesa di San Sebastiano a Bottegone.

Fonte: Lo staff di Oriental Caffè-b.farm