Scippo in pieno giorno a Montelupo. A pagarne le conseguenze una donna di 69 anni

Stava camminando lungo la strada dell’ex manicomio in direzione viale Umberto I quando è stata afferrata da dietro e strattonata a terra. Alushi, 69 anni percorre quella strada ogni mattina ma stavolta qualcosa non è andato come di consueto.

Un giovane, nel tentativo di scipparla, ha strattonato violentemente la tracolla della sua borsa strappandogliela. La donna ha provato a opporre resistenza nel disperato tentativo di non essere derubata, ma il ragazzo l’ha buttata a terra e le ha sferrato un calcio.

Quella borsetta conteneva tutti gli effetti personali della donna: dalle chiavi di casa al cellulare. Conteneva anche un portafoglio con dentro i 400 euro necessari per pagare le bollette.

Un frangente che cambia la giornata, le dinamiche, e che forse lascia degli strascichi interiori più grandi di quanto si possa preventivare. Alushi in quel momento ha cercato di difendere con le unghie e con i denti tutto quello che aveva.

Dopo l’impatto la donna, che a causa del calcio e della caduta lamenta oggi dolori alla schiena, è rimasta li sola sul selciato realizzando tutto ciò che era appena accaduto poco alla volta. Nessuno passava per quella strada e nessuno si è accorto di quello scippo in pieno giorno. È rimasta lì seduta per alcuni minuti e poi dopo aver iniziato a metabolizzare il tutto, si è alzata piano piano e ha raggiunto la sede dei carabinieri per sporgere denuncia. Della borsa e dei suoi effetti personali, ancora nessuna traccia.