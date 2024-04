Scontro auto-moto. In codice rosso una giovane centauro

L'impatto è stato fortissimo e per il giovane, apparso subito in gravissime condizioni, si è temuto per il peggio.

Lo scontro tra l'auto, una Toyota "Corolla" condotta da una 48enne, e la moto, una KTM guidata dal giovane, si è verificato questo pomeriggio nel comune di Vinci in via Lamporecchiana attorno alle 15:30.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Misericordia di Vinci. Preallertato anche l'elisoccorso. Il giovane 21enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Attualmente è in prognosi riservata ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Ulteriori accertamenti in corso sulla dinamica.